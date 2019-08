Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Reiche Beute bei Einbruch... Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht ?

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Rohrbach" im Sinsheimer Stadtteil Rohrbach drangen in der Nacht zum Mittwoch bislang unbekannte Täter brachial über die Terrassentüre ein und durchsuchten sämtliche Räume wie auch Behältnisse.

Bisherigen Angaben des Geschädigten zufolge stießen die Einbrecher auch auf den Tresor, öffneten diesen und suchten mit mehreren Armbanduhren, diversem Goldschmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehreren tausend Euro wieder "das Weite".

In welcher Höhe Sachschaden entstand, ist bislang noch nicht geklärt und Gegenstand der weiteren polizeilichen Überprüfungen. Die Tatzeit müsste zwischen Dienstagnachmittag, ca. 16 Uhr und Mittwochfrüh, ca. 4.20 Uhr liegen. Zeugen und/oder Anwohner, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell