Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Motorrad und Pkw

Walldorf (ots)

Schwere Verletzungen trotz geringer Ursache zog sich ein 71-jähriger Motorradfahrer am Pfingstsonntag zu. Der Motorradfahrer aus Wiesloch stand gegen 14.00 Uhr mit seiner Yamaha an der roten Ampel der Einmündung der Wieslocher Straße in die L 723. Hinter ihm stand eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Walldorf. Als die Ampel auf Grünlicht wechselte und die Pkw-Fahrerin losfahren wollte, rutsche sie von ihrem Kupplungspedal ab, wodurch sich ihr Ford Ka ruckartig nach vorne bewegte und gegen das Motorrad prallte. Der Motorradfahrer kam hierdurch zu Fall und zog sich eine Beinverletzung zu, was einen stationären Krankenhausaufenthalt erforderlich machte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils ca. 2.500 Euro. Die Verkehrsunfallaufnahme "Ost" des Polizeipräsidiums Mannheim hat den Verkehrsunfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen.

