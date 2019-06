Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: 4-jähriges Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 4-jähriges Kind wurde am Montagabend bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Neckarhausen schwer verletzt. Ein 30-jähriger Mann fuhr kurz vor 19 Uhr mit seinem BMW vom rechten Fahrbahnrand der Felix-Wankel-Straße an und lenkte anschließend direkt rechts um die Kurve. Dabei übersah er offenbar ein 4-jähriges Mädchen, das mit seinem Spielzeugroller auf der rechten Straßenseite entlangfuhr. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, wobei das Mädchen auf die Fahrbahn stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Die 4-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurde. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte kann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Inwiefern das Mädchen von dem BMW überrollt wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Unfallspezialisten des Verkehrskommissariats Heidelberg.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachten haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Heidelberg, Tel.: 0621/174-4140 zu melden.

