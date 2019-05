Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrerin erfasst Radfahrer

Mannheim (ots)

Beim Herausfahren von einer Grundstücksausfahrt in die Viehhofstraße übersah am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr eine Fiat-Fahrerin einen auf dem Geh- und Radweg fahrenden 31-jährigen Mountainbike-Fahrer und erfasste diesen. Bei dem folgenden Sturz zog sich der Mannheimer Verletzungen zu, die an der Unfallstelle erstversorgt und danach in einem Krankenhaus weiterbehandelt werden mussten. An Auto und Fahrrad entstand Schaden von über 500 Euro. Die 23-jährige Fiat-Fahrerin sieht einer Anzeige entgegen.

