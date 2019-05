Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Herzogenried: Einbruch in Jugendzentrum

Mannheim (ots)

In der Nacht zum Montag stiegen bislang unbekannte Täter über die Dachluke in das Jugendzentrum in der Käthe-Kollwitz-Straße im Mannheimer Stadtteil Herzogenried ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Bisherigen Feststellungen zufolge entwendeten die Einbrecher ein älteres Laptop, einen Beamer und einen älteren Monitor sowie das Bargeld aus einer Kasse.

Sach- und Diebstahlsschaden belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Als Tatzeit dürfte Sonntagabend, 18 Uhr bis Montagmittag, 14 Uhr in Frage kommen.

Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

