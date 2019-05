Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Industriehafen: Brand einer Lagerhalde mit Recyclingmaterial

Mannheim-Industriehafen (ots)

Am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei aufgrund starker Rauchentwicklung in die Industriestraße in Mannheim gerufen. Dort stand auf dem Gelände einer Recyclingfirma eine Lagerhalde in Brand. Die Berufsfeuerwehr Mannheim war mit insgesamt drei Löschzügen und mehreren Messeinheiten vor Ort. Vorsorglich wurden die Anwohner aus den Stadtteilen Neckarstadt-Ost/-West, Innenstadt, Jungbusch und Wohlgelegen aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungs- bzw. Klimaanlagen auszuschalten. Die Industriestraße war zwischen der Fardelystraße und der Pyramidenstraße für die Dauer der Löscharbeiten bis ca. 21.55 Uhr gesperrt. Personen wurden nicht verletzt. Sachschaden entstand nicht. Aktuell kommt es noch zu kleineren Nachlöscharbeiten der Feuerwehr, da bei einer Überprüfung mittels Wärmebildkamera weitere Hitzequellen in dem Müllberg entdeckt wurden.

