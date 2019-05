Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Diebstahl von Baustelle - hoher Schaden

Heidelberg (ots)

Eine Vielzahl von Verschalungsmaterial, welches auf einer Baustelle in der Wilckensstraße auf Holzbalken gelagert war, stahlen bislang unbekannte Täter über die vergangenen Tage. Mit einem Lkw bzw. größeren Fahrzeug müssten das Material wie auch diverse Arbeitsgeräte, darunter eine Bohrmaschine, ein Winkelschleifer, ein Akku-Schrauber, ein Rotationslaser etc., die in einem Baustellencontainer deponiert waren, abtransportiert worden sein.

Bisherigen Angaben zufolge liegt der Gesamtdiebstahlsschaden bei rund 50.000 Euro.

Bemerkt wurde das Fehlen der Materialien am vergangenen Freitag, 24. Mai 2019 und umgehend Anzeige bei der Polizei erstattet. Als Tatzeit kommt Montag, 13. Mai bis Freitag, 24. Mai in Frage.

Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib der Materialien geben können oder gar den Abtransport beobachtet haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0, aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell