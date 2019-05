Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Geglückter Enkeltrick in Heidelberg

Heidelberg (ots)

Am Montagvormittag erhielt eine 70-jährige, in der Hospitalstraße im Heidelberger Stadtteil Bergheim wohnhafte Dame einen Telefonanruf einer ihr unbekannten Frau. Diese verwickelte sie in ein Gespräch und gaukelte vor, eine "alte Bekannte" zu sein, die Geld benötige.

Durch geschicktes Vorgehen veranlasste sie die Dame, bei ihrer Bank mehrere tausend Euro Bargeld abzuheben. An der Wohnanschrift kam es im Laufe des Montags dann auch zur Geldübergabe.

Zu einem späteren Zeitpunkt verständigte die Geschädigte die Polizei, die die unbekannte Frau wie folgt beschreiben konnte: Ca. 30 Jahre alt, ca. 160 cm groß, leicht korpulent, langes, schwarzes, glattes Haar, dunkler Teint. Sie trug eine Bluejeans, ein schwarzes T-Shirt mit silberner Aufschrift, Jacke, evtl. blaue Schirmmütze.

Eine Rufnummer wurde auf dem Display nicht angezeigt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Anwohner oder sonstige Zeugen, die am Montagvormittag auf eine Frau mit deren Beschreibung aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, zu melden.

Die Polizei rät ausdrücklich, solche Telefonate unverzüglich zu beenden, sich keinesfalls in ein Gespräch verwickeln zu lassen und/oder vor allem keine Termine zur Geldübergabe zu vereinbaren.

Verständigen Sie umgehend die Polizei.

Auf die Möglichkeit einer kostenfreien Beratung durch die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Mannheim unter 0621/174-1212 wird zudem hingewiesen.

