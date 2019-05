Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Scheiben an Audi Q3 eingeschlagen - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mannheim (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am frühen Dienstag, gegen 3:15 Uhr, eine Sachbeschädigung an einem Audi Q3, der im Quadrat D6 geparkt war. Ein bislang unbekannter Täter hatte an dem PKW alle Scheiben eingeschlagen und somit einen Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro angerichtet. Ob aus dem Fahrzeug etwas gestohlen wurde, steht bislang nicht fest. Auch der Tatzeitraum kann noch nicht eingegrenzt werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

