POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Männer versuchen Fahrrad zu stehlen und werden dabei von Zeugin beobachtet - Eigentümer des Fahrrads gesucht!

Mannheim (ots)

Eine Zeugin beobachtete am Sonntagabend, gegen 22:40 Uhr, im Quadrat G7, zwei unbekannte Männer, die sich am Schloss eines Fahrrads zu schaffen machten. Die Unbekannten hatten das Fahrradschloss, welches an einen Zaun gekettet war, bereits geknackt, als die Frau die beiden auf ihr Vorhaben ansprach. Diese ergriffen daraufhin sofort die Flucht und gingen in unbekannte Richtung davon. Das Fahrrad wurde von den Beamten sichergestellt. Es handelt sich um ein Herrenrad der Marke CitySpeed. Der Eigentümer konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden.

Die Zeugin beschrieb die beiden Täter wie folgt: ca. 23 Jahre alt, etwa 165 cm groß, einer trug eine helle Hose und ein dunkles Oberteil, der andere war komplett dunkel gekleidet und trug eine Basecap.

Eine Fahndung nach den Unbekannten blieb ergebnislos.

Der Eigentümer des Fahrrads sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

