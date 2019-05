Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Supermarkt

Heidelberg (ots)

Eine Türe zum Lagerraum des Netto-Marktes in der Mannheimer Straße brachen in der Nacht zum Montag bislang unbekannte Täter auf und gelangten ins Innere. Mit mehreren Kartons Chips und Schokolade suchten die Einbrecher anschließend das Weite. Wie viele Kartons gestohlen wurden bzw. in welcher Höhe Gesamtschaden entstand, ist derzeit noch unklar. Die Beamten des Polizeipostens Wieblingen haben die Ermittlungen übernommen und bitten unter Tel.: 06221/830740 - oder das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221/3418-0 - um sachdienliche Hinweise.

Die Türe zum Lagerraum befindet sich in der Tiefgarage; Einbruchszeit war die Nacht zum Montag, etwa gegen 3.40 Uhr.

