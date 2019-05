Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Versuchter Einbruch in der Neulandstraße Duo flüchtet

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der Bedienstete eines Sicherheitsunternehmens beobachtete in der Nacht zum Sonntag, kurz vor 3 Uhr, zwei Männer, die versucht hatten, sich über ein Fenster Zugang zu einem Imbiss in der Neulandstraße zu verschaffen. Über den Außenlautsprecher des Gebäudes sprach er das Duo an, das sofort von ihrer Tatausführung abließ und flüchtete.

Die Männer trugen dunkle Pullover mit Kapuzen, helle Hosen und dunkle Sneaker. Einer der Täter führte eine schwarze Sporttasche mit. Ersten Feststellungen zufolge entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an.

Zeugen, die evtl. auf zwei Männer in der Nacht zum Sonntag aufmerksam wurden und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, zu melden.

