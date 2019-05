Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: In Kleingartenverein mehrere Gartenhäuser aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

In mehrere Gartenhäuser eines Kleingartenvereins im Promenadenweg brachen bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Dienstag, 14 Uhr bis Mittwoch, 9 Uhr, ein. Die Unbekannten verschafften sich Zugang zum Gelände und hebelten an mindestens neun Gartenhäusern die Türen auf. Weiterhin machten sie sich gewaltsam an mehreren Geräteschuppen zu schaffen. Mit einer noch unbekannten Anzahl an Gartenwerkzeugen und Geräten und machten sie sich dann wieder aus dem Staub. Der Wert des Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Auch der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest.

Weitere Geschädigte und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

