Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Toyota prallt nach Kollision mit Nissan-Fahrerin gegen Container - Drei Personen leicht verletzt

Mannheim (ots)

In der Kloppenheimer Straße/Ecke Endinger Straße kam es am Mittwoch, gegen 16:10 Uhr, zum Zusammenstoß zweier PKW. Eine 24-jährige Nissan-Fahrerin bog von der Endinger Straße in die Kloppenheimer Straße ab und kollidierte dabei mit dem Toyota einer 31-Jährigen. Der Toyota kam durch den Aufprall von der Fahrbahn ab und schleuderte am Straßenrand gegen zwei Altkleider- und einen Glascontainer, wobei die Fahrerin leicht verletzt wurde. Auch die Nissan-Fahrerin sowie deren Beifahrer zogen sich Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, der Toyota sogar so sehr, dass wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Da die Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell