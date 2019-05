Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Trio klaut Fahrräder, Lichtbilder der vermeintlich gestohlen Fahrräder abrufbar -Pressemeldung 2- (vgl. PM vom 08.05.2019, 13.18 Uhr)

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Heidelberg (ots)

Wie bereits gestern berichtet, stehen drei Männer im Verdacht mehrere Fahrräder entwendet zu haben.

Das Trio wurde von Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte am Mittwoch kurz nach 01 Uhr in einem VW Bus mit ukraninischer Zulassung in der Wörthstraße kontrolliert, die Fahrräder sichergestellt.

Geschädigte Fahrradbesitzer werden gebeten, sich unter 06221 991700 zu melden. Bilder der sichergestellten Fahrräder sind abrufbar.

Die Ermittlungen dauern an!

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell