Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Kassenautomaten in Palatin-Tiefgarage aufgebrochen Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter die beiden Kassenautomaten in der Palatin-Tiefgarage in der Ringstraße auf und entwendeten die Geldkassetten. Hotelmitarbeiter wurden bei Arbeitsbeginn auf die beschädigten Automaten aufmerksam und alarmierten die Polizei. Als Tatzeit dürfte die Nacht zum Mittwoch, etwa gegen 3.30 Uhr in Frage kommen. Hinweise hierzu nehmen die Beamten des Polizeireviers Wiesloch unter Tel.: 06222/57090 entgegen.

