POL-MA: Neckargemünd: Bargeld aus Klassenzimmern gestohlen Wer hat Beobachtungen gemacht ? Hinweise an die Polizei

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In die abgeschlossenen Klassenzimmern der Steven-Hawking-Schule "Im Spitzerfeld" verschaffen sich in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 16.30 und Mittwochmorgen, 7 Uhr bislang unbekannte Täter Zugang und entwendeten aus ebenfalls abgeschlossenen Schränken und Geldkassetten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Auch die Schließfächer im Flur der Schule wurden beschädigt, so dass die Sachschadenshöhe mit mehreren hundert Euro zu beziffern ist. Bereits in der Vergangenheit kam es in dem Gebäude zu Diebstählen und Sachbeschädigungen, hierzu dauern die Überprüfungen ebenfalls noch an. Die Beamten des Polizeireviers Neckargemünd ermitteln und bitten Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Tel.: 06223/9254-0, zu melden.

