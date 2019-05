Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Hoher Schaden bei Zusammenstoß mit Straßenbahn

Mannheim (ots)

Ein nicht mehr fahrbereites Auto und Sachschaden in Höhe von über 100.000 Euro, so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, gegen 21:35 Uhr, in der Gottlieb-Daimler-Straße ereignet hat. Ein 36-Jähriger war mit seinem Audi Q7 in Richtung Fahrlachstraße unterwegs und missachtete in Höhe einer Kfz-Niederlassung die Vorfahrt einer herannahenden Straßenbahn, mit welcher er kollidierte. Durch den heftigen Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, der Audi sogar so sehr, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Verletzungen zog sich aber glücklicherweise niemand zu.

