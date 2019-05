Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Smartphone aus Auto gestohlen - Wer hat den Vorfall beobachtet ? Hinweise an die Polizei

Heidelberg (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich bereits am Montag in der Neckarmünzgasse/Ecke Obere Neckarstraße ereignet hat. Der Fahrer eines DHL-Fahrzeugs stellte gegen 15.30 Uhr sein Fahrzeug ab, um Pakete auszuliefern. Er wurde dabei von einem bislang unbekannten Mann angesprochen, der sich nach seiner Sendung erkundigte. Beide begaben sich an die Ladefläche des Fahrzeugs, als in diesem Moment offenbar ein zweiter Mann an das Auto herantrat und das Smartphone mit schwarzer Hülle stahl.

Beide Männer entfernten sich daraufhin; der 25-jährige Geschädigte bemerkte den Diebstahl und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Er beschrieb das Duo wie folgt:

1. Mann (erkundigte sich nach dem Paket): Ende 20, ca. 185 cm groß, kurze, dunkle Haare, braune/dunkle Augen, normale Statur, rasiert; sprach deutsch; trug eine schwarze Jacke.

2. Mann: Ca. 190 cm groß; trug eine braune Jacke und eine schwarze Wollmütze.

Passanten, die evtl. auf das Duo aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, in Verbindung zu setzen.

