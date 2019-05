Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Warenautomat beschädigt, Geld gestohlen Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Das Schloss eines Warenautomaten, der an einem Gebäude in der Bergstraße angebracht ist, beschädigten in der Zeit zwischen Sonntag- und Mittwochmorgen bislang unbekannte Täter, entfernten den Geldscheinleser und entnahmen daraus Bargeld in derzeit nicht bekannter Höhe.

Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich demnach auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, in Verbindung zu setzen.

