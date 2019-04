Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter touchiert Toyota und hinterlässt Zettel mit falschen Personalien - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Ein bislang Unbekannter touchierte am Montag, zwischen 14:30 Uhr und 16:35 Uhr, einen Toyota, der in der Bergheimer Straße in Höhe der Hausnummer 14 abgestellt war. Am Auto hinterließ der Verursacher einen Zettel mit dessen angeblichen Personalien, die sich bei der Überprüfung als falsch herausstellten. Des Weiteren hatte der Unbekannte auf dem Zettel vermerkt, dass er mit einem Fahrrad gegen das Auto gefahren sei. Der PKW wurde auf der Fahrerseite im hinteren Bereich sowie am Heckscheinwerfer beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Es ist nicht auszuschließen, dass der Unfall beobachtet wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell