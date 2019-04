Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal: Geldspielautomaten aufgebrochen - Einbruch in der Frankenstraße

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Montag schlugen bislang nicht ermittelte Täter eine Fensterscheibe einer Gaststätte in der Frankenstraße ein und stiegen so in den Innenraum ein. Hier hebelten die Täter zwei Geldspielautomaten auf. Ob bzw. in welcher Höhe Bargeld gestohlen wurde, ist bislang noch nicht geklärt. Nach dem Gespräch mit dem Geschädigten konnte in Erfahrung gebracht werden, dass am Vortag gegen 13.45 Uhr ein älterer, roter Audi A 3 (evtl. KR-Kennzeichen) mehrfach die Straße abgefahren hatte, der Beifahrer auch in dem Lokal "vorstellig" wurde und Zigaretten an einem Automaten kaufte. Dieser Mann war ca. 190 cm groß und etwa 30 Jahre alt, von schlanker Statur, schwarze Haare; trug dunkle Kleidung. Er hatte eine ausgeprägte Wangenmuskulatur.

Die Ermittlungen der Polizei dauern aktuell noch an. Zeugen, die am Samstagmittag bzw. in der Nacht zum Montag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, in Verbindung zu setzen.

