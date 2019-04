Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Eschelbach: Skoda Fabia entriegelt und Gegenstände gestohlen Wer hat Beobachtungen gemacht ?

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen vor einem Anwesen in der Hirschhornstraße im Sinsheimer Stadtteil Eschelbach abgestellten Skoda Fabia entriegelten in der Zeit zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen bislang unbekannte Täter und durchsuchten den Innenraum. Bisherigen Feststellungen zufolge fielen ihnen ein Portmonee mit Bargeld und persönlichen Ausweispapieren, ein mobiles Navigationsgerät, verschiedene Schlüssel sowie die beiden Handsender für das Garagentor in die Hände. Aus dieser Garage bzw. dem angebauten Werkstattraum entwendeten die Täter verschiedene Werkzeuge, darunter Winkelschleifer, Akkuschrauber, Stichsäge u.ä. Der Gesamtdiebstahlsschaden dürfte sich auf fast 1.000 Euro belaufen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, aufzunehmen.

