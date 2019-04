Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Verkehrsunfall zwischen Lkw und Straßenbahn, Rettungskräfte im Einsatz (Pressemeldung 1)

Mannheim-Neuostheim (ots)

Am Donnerstag gegen 13.25 Uhr kam es nach ersten Informationen auf der Theodor-Heuss-Anlage/ Ecke Dürerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn der Linie 6 (Fahrrichtung Neuostheim) und einem Lkw.

Hierbei wurde die Straßenbahn offenbar aus dem Gleisbett gehoben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden bei dem Unfall mehrere Personen leicht verletzt.

In der Straßenbahn sollen sich nach derzeitigem Stand in etwa 30-40 Personen aufgehalten haben, unter ihnen eine größere Anzahl an Schulkindern.

Eine Sammelstelle wurde auf dem Vorplatz des Carl-Benz-Stadions errichtet.

Dort können Eltern ihre Kinder in Empfang nehmen.

Die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme ist im vollen Gang.

Es kommt zu Verkehrsbehinderungen im Straßen und Straßenbahnverkehr.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell