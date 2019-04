Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Bürogebäude eines Katholischen Wohlfahrtverbandes - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Zeit von Dienstag, 14 Uhr bis Mittwoch, 6:40 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in die Räumlichkeiten eines Katholischen Wohlfahrtverbandes im Quadrat B5 ein. Durch Aufhebeln einer Tür gelangte der Unbekannte in das Gebäude und machte sich im Inneren an mehreren Bürotüren zu schaffen. Der Täter durchsuchte im Anschluss mehrere Räume nach Brauchbarem, ob er dabei allerdings fündig wurde steht noch nicht fest. Auch der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

