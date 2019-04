Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friesenheimer Insel: Zwei Geldspielautomaten in Imbiss aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Bislang Unbekannte suchten zwischen Dienstag, 22:20 Uhr und Mittwoch, 9:30 Uhr, einen Imbiss in einem alten Eisenbahnwagen in der Industriestraße heim. Die Täter hatten gewaltsam ein Seitenfenster aufgebrochen und waren über dieses ins Innere gelangt. In einem Nebenraum machten sie sich an zwei Geldspielautomaten zu schaffen, aus welchen sie das gesamte Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendeten. Des Weiteren ließen sie einen schwarzen Geldbeutel, ein Smartphone und eine Flasche Champagner mitgehen. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

