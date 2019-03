Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Carport abgebrannt - keine Verletzten - Kriminalpolizei ermittelt - Brandursache ungeklärt

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch kurz vor 15 Uhr geriet im Amselweg ein Carport aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf umstehende Bäume, eine angrenzende Garage und schließlich auf das Hausdach des Wohngebäudes über. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 27 Wehrleuten im Einsatz und konnte den Brand schnell löschen. Der Carport brannte komplett aus, das Hausdach wurde nur teilweise beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro, Personen kamen nicht zu Schaden. Zum Brandausbruch befanden sich keine Personen im Haus, ein Hund wurde von der Feuerwehr unversehrt aus dem Haus gerettet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell