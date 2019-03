Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Dreister Dieb entwendet Autoschlüssel aus Freizeitbad und danach einen blauen Honda Van, Zeugen gesucht!

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch zwischen 16.15 Uhr und 20.15 Uhr befand sich ein 54-jähriger Mann im Saunabereich eines Freizeitbades in Schwetzingen und hatte seine Tasche in einem allgemein zugänglichen Regal vor der Sauna abgelegt.

Ein bislang unbekannter Täter durchwühlte in Abwesenheit des 54-Jährigen dessen Tasche, entwendete daraus ein Smartphone und auch dessen Spindschlüssel.

Danach öffnete der Unbekannte den Spind und stahl dessen Fahrzeugschlüssel.

Im Anschluss verließ der Täter das Schwimmbad und begab sich zu dem Pkw des Geschädigten, einen blauen Honda FR-V, einen sog. Van mit dem amtlichen Kennzeichen MA-TE 1228. Der Täter entwendete das Fahrzeug und flüchtete in unbekannte Richtung. Im Fahrzeug befanden sich auch der Geldbeutel des Geschädigten und dessen Fahrzeugpapiere.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen und nach Personen, die Hinweise auf den Abstellort des Hondas geben können. Diese mögen sich unter der Telefonnummer 0621 174 4444 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell