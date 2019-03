Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Mannheim-Waldhof (ots)

Eine verletzte Person und erheblicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls im Stadtteil Waldhof, den ein 18-jähriger Audifahrer am Mittwochnachmittag unter Drogeneinfluss verursachte. Der junge Mann war kurz nach 15 Uhr im Speckweg in Richtung Taunusplatz unterwegs. Zwischen Tannenstaße und Hanauer Straße musste ein vorausfahrender 32-Jähriger seinen Opel anhalten. Der nachfolgende 18-Jährige bemerkt dies zu spät und fährt dem Opel auf. Der Fahrer des Opels wurde leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der Audi war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten beim Audifahrer deutliche Anzeichen für Drogeneinfluss. Ein Drogentest bestätigte diesen Verdacht. Dem 18-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

