Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und enormen Sachschaden

Mannheim-Schönau (ots)

Am Montagmittag kam es im Stadtteil Schönau zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt 4 beteiligten Fahrzeugen. Ein 74-jähriger Mercedes - Fahrer befuhr gegen 15 Uhr die Sondenburgerstraße in Richtung Lilienthalstraße, als er verkehrsbedingt halten musste. Die hinter ihm fahrende 69-jährige Mercedes- Fahrerin bremste daraufhin ebenso ab, was eine 22-jährige Peugeotfahrerin zu spät bemerkte und noch versuchte, nach links auszuweichen. Dabei streifte sie den vorausfahrenden Mercedes. Eine 50-jährige VW-Fahrerin erkannte den Unfall zu spät und fuhr ungebremst auf die bereits stehenden Fahrzeuge auf. Es entstand Sachschaden von mehr als 30.000 EUR. Durch den Aufprall erlitten die VW-Fahrerin und die 69-jährige Fahrerin des Mercedes Verletzungen im Brustbereich und wurden zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Der VW sowie der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Sonderburger Straße komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

