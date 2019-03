Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Garagen aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag brachen bislang Unbekannte mindestens drei von fünf nebeneinander liegenden Garagen in der Straße "Am Bannholz" auf. Nach ersten Feststellungen und auch Angaben der bislang gehörten Geschädigten wurde ein nicht verschlossenes weiß/pink/blaufarbenes Mountainbike der Marke "Focus", 21-Gang-Kettenschaltung, 27-Zoll-Reifen mit schwarzem Gepäckträger und montiertem schwarzem Metallkorb gestohlen. Der Wert des Rades beträgt mehrere hundert Euro. Ob noch weitere Gegenstände aus den Garagen gestohlen wurden, bedarf der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, in Verbindung zu setzen.

