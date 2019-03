Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Unter Alkoholeinwirkung Unfall gebaut... Autos total beschädigt

Eschelbronn/Epfenbach/RNK (ots)

Ein 34-jähriger Autofahrer verursachte am Dienstagnachmittag kurz vor 16 Uhr in der Spechbacher Straße, kurz nach dem Ortsausgang Eschelbronn in Richtung Epfenbach einen Verkehrsunfall. Der beteiligte 32-jährige Mercedes-Fahrer wollte nach links abbiegen, als der 34-Jährige seinen Wagen überholte, dabei kam es zum Zusammenstoß. Bei der Unfallaufnahme durch die Beamten des Polizeireviers Sinsheim konnte deutlicher Alkoholgeruch bei dem 34-Jährigen festgestellt werden. Nach dem Ergebnis von immerhin 1,02 Promille wurde ihm auf der Wache eine Blutprobe entnommen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden; die Männer blieben glücklicherweise unverletzt.

