Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Versuchter Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten zwei Unbekannte die Schaufensterscheibe einer Tankstelle in der Zielstraße zu öffnen - was jedoch misslang. Die zwei Täter rissen gegen 00:35 Uhr zunächst eine Wandleuchte aus der Fassade um sich ungestört ans Werk zu machen. Bei dem anschließenden Versuch die Schaufensterscheibe mittels Spannung zu brechen, scheiterten diese jedoch und flüchteten anschließend. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder die Tat möglicherweise beobachteten haben, werden gebeten, sich unter 0621 33010 an die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt zu wenden.

