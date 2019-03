Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Opel Astra kontra Audi - keine Verletzte

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Kreisverkehr der Ring-/Bahnhofstraße stießen am Mittwochabend gegen 20 Uhr zwei Fahrzeuge zusammen. Verursacht hatte den Verkehrsunfall ein aus Eppingen stammender Opel Astra-Fahrer, der beim Einfahren in den Kreisel mit ordnungsgemäß fahrenden Audi A4-Fahrer kollidierte. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von insgesamt 4.000 Euro. Glücklicherweise zogen sich die Männer keine Verletzungen zu.

