Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit drei Fahrzeugen, zwei Personen verletzt, hoher Sachschaden (Pressemeldung 2)

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 05.50 Uhr befuhr eine 54-jährige Fahrerin eines Hyundai die Landstraße 544 von Eppelheim kommend und bog an der Einmündung zur Bundesstraße 535 in Richtung Heidelberg ab.

Hierbei missachtete sie nach bisherigem Ermittlungsstand das für sie geltende Rotlicht der Ampel und stieß mit einer 55-jährigen Fahrerin eines Nissan zusammen, die auf der Landstraße 544 aus Schwetzingen kommend in Richtung Eppelheim unterwegs war. Der Nissan wiederrum wurde daraufhin auf einem ihm folgenden Mercedes eines 58-jährigen Mannes geschleudert.

Beide Frauen wurden bei dem Unfall verletzt und mit Rettungswägen in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigungsarbeiten kommt es derzeit noch bis ca. 08.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

