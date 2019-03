Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Hyundai-Fahrer erfasst Radfahrer - beide sehen Anzeigen entgegen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr kam es in der Schwetzinger Straße zu einem Crash zwischen einem 79-jährigen Hyundai-Fahrer und einem 43-jährigen Radfahrer. Der Mann wollte von einem Parkplatz herausfahren und erfasste den verbotswidrig auf dem Gehweg fahrenden Radfahrer. Der Wieslocher stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu; er wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Die Polizei beziffert den Schaden auf über 1.500 Euro. Sowohl der Autofahrer als auch der Radfahrer müssen mit Anzeigen rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell