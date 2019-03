Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit zwei Fahrezugen, mehrere Personen offenbar verletzt, Unfallaufnahme im vollen Gang (Pressemeldung 1)

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 05.50 Uhr befährt ein Pkw die Landstraße 544 von Eppelheim kommend und will nach derzeitigem Kenntnisstand an einer Einmündung links auf die Bundesstraße 535 in Richtung Heidelberg abbiegen.

Beim Abbiegevorgang stößt er mit einem auf der Landstraße 544 aus Schwetzingen kommenden, in Richtung Eppelheim fahrenden anderen Pkw zusammen.

Bei dem Unfall wurden offenbar mehrere Personen verletzt und werden derzeit von Rettungskräften versorgt.

Die Unfallaufnahme ist im vollen Gang, es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

