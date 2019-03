Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall zwischen LKW und Motorrad - Zeugen gesucht

Neulußheim (ots)

Am Abend des 13.03.2019 ereignete sich gegen 21:15 Uhr ein folgenschwerer Unfall auf der L560 (alte B36) in Höhe des Zubringers L546 (Höhe Friedhof). Ein LKW, der auf die alte B 36 in Richtung Karlsruhe auffahren wollte, übersah den von links kommenden 24-Jährigen Motorradfahrer auf seiner Suzuki und nahm diesen die Vorfahrt. Der Kradfahrer, der mit seinem ebenfalls 24-jährigen Sozius unterwegs war, konnte bei der Bremsung auf regennasser Fahrbahn die Maschine nicht mehr kontrollieren, stürzte und rutschte mit dem Motorrad in den Seitenaufprallschutz der Zugmaschine. Sein Sozius rutschte unter dem Auflieger hindurch und kam schwer verletzt auf der anderen Seite des LKW zum Liegen. Beide Personen wurden nach notärztlichen Behandlung schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock und wurde vor Ort betreut. Die L560 (alte B36) war in beiden Richtungen, für über vier Stunden, bis 01:20 Uhr voll gesperrt. Am LKW entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro, das Motorrad wurde total zerstört (Schaden ca. 4.000 Euro). Der Unfall wurde durch die Polizei unter Zuhilfenahme eines Sachverständigen aufgenommen. Vor Ort befanden sich drei Fahrzeuge des Rettungsdienstes, 2 Notärzte, sowie die Freiwillige Feuerwehr Neulußheim mit 16 Einsatzkräften. Der Verkehrsunfallaufnahmedienst Mannheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfallaufnahmedienst Mannheim, Tel.: 0621 / 174 4045, in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Mannheim

