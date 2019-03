Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen: Ford Mustang angefahren und beschädigt - Zeugen gesucht

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen in der Hölderlinstraße in Höhe des Anwesens Nr. 4 abgestellten Ford Mustang beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer, richtete Schaden von 2.000 Euro an und entfernte sich danach unerlaubt. Die Polizei Wiesloch ermittelt nun wegen Unfallflucht und nimmt unter Tel.: 06222/57090 sachdienliche Hinweise entgegen. Der Geschädigte hatte seinen Wagen am Dienstag gegen 11.20 Uhr geparkt und am nächsten Morgen, gegen 8.30 Uhr die Beschädigungen festgestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell