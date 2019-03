Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Discounter-Filiale - Polizei sucht Zeugen!

Plankstadt (ots)

Brachial eingebrochen wurde in der Zeit von Samstag, 21:20 Uhr bis Montag, 3:45 Uhr, in eine Discounter-Filiale in der Oftersheimer Landstraße. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter machten sich auf der Rückseite des Gebäudes an einem Fenstergitter zu schaffen und rissen dieses gewaltsam aus der Verankerung. Anschließend schlugen sie das dahinterliegende Fenster ein und gelangten so in die Räumlichkeiten der Filiale. In einem Aufenthaltsraum brachen sie sämtliche Spinde auf, ob sie aus diesen allerdings etwas entwendeten, ist bislang unklar. Die Höhe des Sachschadens steht ebenfalls noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter Tel.: 06202/288-0 in Verbindung zu setzen.

