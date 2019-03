Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Auffahrunfall mit drei Beteiligten fordert ca. 10.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Auf dem Sand ereignete sich am Montagnachmittag, gegen 16:40 Uhr, ein Auffahrunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand. Ein 19-jähriger Opel-Fahrer fuhr in Höhe des Anwesens 66 auf den verkehrsbedingt stehenden BMW einer 61-Jährigen auf, welche wiederum auf den vorausfahrenden Nissan einer 37-Jährigen geschoben wurde. Verletzt wurde bei der Kollision glücklicherweise niemand. Die Autos wurden jedoch allesamt beschädigt, blieben aber noch fahrbereit.

