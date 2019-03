Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Versuchter und vollendeter PKW-Aufbruch in Parkhaus - Wurde Täter gestört?

Mannheim (ots)

Am Montagabend, zwischen 18:20 Uhr und 22:45 Uhr, kam es in einem Parkhaus im Quadrat R5 zu einem versuchten und einem vollendeten PKW-Aufbruch. An einem geparkten Mercedes CLA zerstörte ein bislang Unbekannter die Heckscheibe, um anschließend aus dem Inneren zwei Laptoptaschen samt Zubehör, einen Laptop, ein iPhone und persönliche Dokumente zu stehlen. Im selben Parkhaus auf Ebene 5 versuchte der Unbekannte gewaltsam einen weiteren PKW zu öffnen. Hier blieb es allerdings beim Versuch, sodass zu vermuten ist, dass der Täter bei seinem Vorhaben gestört worden sein könnte. Während der Diebstahlschaden auf ca. 4.000 Euro beziffert werden kann, steht der Sachschaden noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell