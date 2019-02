Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Brände kurz hintereinander - Zeugen beobachten verdächtige Person - Weitere Zeugen gesucht!

Brühl (ots)

Am Sonntag, gegen 13:10 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Flächenbrand in der Geier-/Kranichstraße gerufen. Ein bislang unbekannter Täter hatte auf nicht bekannte Art und Weise in einem Gebüsch entlang des Fußweges "Lachenweg" ein Feuer gelegt, welches sich rasch auf einer Fläche von ca. 150 bis 200 qm ausbreitete. Durch die bis zu fünfzehn Meter hohen Flammen wurden zwei Haselnussbäume in Mitleidenschaft gezogen. Doch die Wehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Brühl hatten die Flammen glücklicherweise schnell im Griff, sodass ein weiteres Ausbreiten auf die angrenzende Ackerfläche "Sprauwaldäcker" verhindert werden konnte. Zeugen teilten der Polizei mit, dass sie vor Ausbruch des Feuers in Brandnähe einen Jungen beobachtet hatten, der sich verdächtig verhielt. Der Junge soll die spätere Feuerstelle beobachtet haben und sei bei Erblicken der Zeugen über die Geierstraße zum Sperberweg und dann in Richtung Brühler-/Rohrhofer Straße geflüchtet. Der Verdächtige war ca. 12-13 Jahre alt, etwa 140 cm groß, hatte schwarze, kurze, kruselige bzw. verfilzte Haare und trug eine blaue Jeanshose und eine dunkle Jacke.

Kurz vor dem Flächenbrand, gegen 12:30 Uhr, geriet nur einige Meter von der Örtlichkeit entfernt in der Wiesenstraße Papier in Brand, welches neben einem Stromverteilungskasten lag. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, sodass es nicht auf den Stromkasten übergriff. Sachschaden entstand keiner. Die Brandursache ist bislang unklar. Ein Zusammenhang der beiden Taten ist nicht auszuschließen.

Die Ermittler suchen nun weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise zu dem Jungen geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Brühl unter Tel.: 06202/71282 oder beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

