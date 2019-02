Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Toyota aufgebrochen - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mannheim (ots)

Auf einem Parkplatz am "Friedensplatz" in der Theodor-Heuss-Anlage wurde am Donnerstag, zwischen 17:40 Uhr und 19:50 Uhr, ein Toyota Yaris aufgebrochen. Ein bislang nicht ermittelter Täter hatte auf unbekannte Art und Weise den PKW geöffnet und aus dem Innenraum Bücher sowie einen silbernen Laptop gestohlen. Der Wert des Diebesguts kann bislang nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

