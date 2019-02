Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemarkung Kappel-Grafenhausen - Ungewöhnlicher Auffahrunfall

Kappel-Grafenhausen (ots)

Ein 55-jähriger Audi-Fahrer fuhr am Samstagabend kurz vor 20 Uhr auf der Autobahn A5 mit hoher Geschwindigkeit von Rust in Richtung Ettenheim. Auf dem rechten Fahrstreifen schloss er zu einem vorausfahrenden Pkw auf, den Abstand schätzte er total falsch ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Audi-Fahrer unvermittelt auf den linken Fahrstreifen aus und bremste stark ab. Ein auf der Überholspur nachfolgender Audi konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden und fuhr auf den abbremsenden Pkw auf. Der Unfallverursacher und der Beifahrer im auffahrenden Audi wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst in umliegende Klinken eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 40.000 EUR. Da nach ersten Meldungen eine Person eingeklemmt sei, wurde auch die Feuerwehr Ettenheim eingesetzt. An der Unfallstelle waren beide Fahrstreifen blockiert, der Verkehr musste bis um 21:15 Uhr über den Standstreifen geleitet werden.

