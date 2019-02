Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Fahrtrichtungswechsel mit schwerwiegenden Folgen

Rastatt (ots)

Am späten Freitagabend fuhr der Fahrers eines Audi A5 auf der B3 Richtung Karlsruhe und bog nach links in den Biblisweg ab, ohne auf einen entgegenkommenden Audi A 6 zu achten. Dessen Fahrer konnte einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nach seiner Befreiung wurde er mit schweren Verleztungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Mitfahrer blieb unverletzt. Der Audi A6 wurde nach rechts abgewiesen, überfuhr ein Schild und schleuderte in mehrere Fahrzeuge eines Autohauses. Er und sein Beifahrer wurden leichtverletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf ca. 60.0000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B3 halbseitig gesperrt.

/Stgl

