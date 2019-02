Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/BAB 6: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

St. Leon-Rot/BAB 6 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagnachmittag am Autobahnkreuz Walldorf wurde ein 25-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt. Der junge Mann war kurz nach 14 Uhr mit seinem Kraftrad zunächst auf der A 5 in Richtung Heidelberg unterwegs. Am Autobahnkreuz Walldorf wollte er auf die A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn wechseln. In der Überleitung zur A 6 verlor er aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanken. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Zur Behandlung wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad entstand Totalschaden und musste durch eine Fachfirma geborgen und abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Überleitungsfahrbahn vorübergehend voll gesperrt. Die Absicherung der Unfallstelle wurde durch Mitarbeiter der Autobahnmeisterei übernommen.

Es ergab sich ein Rückstau auf der A 5 von bis zu 4 Kilometern Länge.

