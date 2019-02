Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fußgänger von Straßenbahn erfasst

Mannheim (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde ein Fußgänger in der Kurfürstenanlage von einer Straßenbahn erfasst und glücklicherweise nur leicht verletzt. Der 31-Jährige hielt sich gegen 15:20 Uhr an der Haltestelle Seegarten auf, wobei er wohl nicht ausreichend auf den Verkehr im Gleisbereich achtete. Als er unachtsam den Bereich betrat, wurde er frontal von einer heranfahrenden Straßenbahn erfasst und zu Boden geworfen. Dabei wurde er aber nur leicht verletzt und kam zur weiteren Begutachtung in ein Krankenhaus. Die Straßenbahn blieb unbeschädigt.

