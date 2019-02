Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Sankt Leon-Rot, BAB 5, BAB 6: Motorradfahrer fährt in Leitplanke

Walldorf/Sankt Leon-Rot/BAB 5/BAB 6 (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Bundesautobahn 5 ein Verkehrsunfall, wobei ein Motorradfahrer verletzt wurde. Der Zweiradfahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache im Autobahnkreuz Walldorf in der Überleitung zur A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn nach links in die Leitplanke ab und kollidierte mit dieser. Der Fahrer stürzte zu Boden und verletzte sich dabei, was eine Behandlung im Krankenhaus notwendig machte. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme, sowie der Bergungsarbeiten musste ein Fahrstreifen gesperrt werden. Hierbei kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

