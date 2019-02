Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Drei Fahrzeuge bei Auffahrunfall beschädigt

Mannheim (ots)

Knapp 13.000 EUR Sachschaden, drei beschädigte Fahrzeuge und zwei Verletzte - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am frühen Dienstagmorgen in der Frankenthaler Straße ereignete. Ein 19-Jähriger fuhr um kurz nach 7 Uhr mit seinem Mercedes Benz in Richtung Mannheim-Gartenstadt, als er aufgrund von Unaufmerksamkeit auf den vor ihm fahrenden Opel eines 45-Jährigen auffährt. Dieser wurde dann auf den vor ihm fahrenden BMW aufgeschoben. Der 26-jährige Fahrer, sowie der 19-jährige Unfallverursacher wurden dabei leicht verletzt. Der Mercedes, sowie der Opel mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufenen Motoröls musste die Straße anschließend gereinigt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell